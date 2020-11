Carantina Constanta: Politistii, jandarmii si politistii locali, mobilizati in misiuni de verificare

Masuri de ordine in contextul instituirii carantinei in municipiul Constanta.In contextul instituirii masurii carantinei zonale in municipiul Constanta, timp de doua saptamani, politistii, jandarmii si politistii locali constanteni sunt mobilizati in misiuni de verificare a masurilor dispuse.Avand in vedere experienta misiunilor executate in localitatile carantinate anterior, s a constatat faptul ca principalele nerespectari ale masurilor restrictive preventive, nu se regasesc in zonele de intra ...