Cărămidă cu zaț de cafea, ideea unui inginer român Zațul de cafea poate fi folosit la fabricarea caramizilor, ceea ce se intampla deja la o fabrica din Salaj. Rezulta, astfel, un produs prietenos cu mediul și de buna calitate pentru construcții, sau cel puțin așa susține un inginer roman. O astfel de rețeta se aplica la fabrica din Recea, județul Salaj, care folosește materiale reciclabile in procesul de fabricație. Cel care a avut ideea utilizarii zațului de cafea este inginerul Sarpataki Alpar, cu mențiunea ca, din pacate, procurarea materiei prime in cantitați mari este ceva mai greu de realizat. De altfel, acesta este și motivul pentru care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

