Un barbat din orasul Mioveni, suspectat ca a violat o fata de 10 ani, a fost retinut de politistii argeseni si va fi prezentat joi in fata magistratilor pentru stabilirea masurilor preventive, potrivit Agerpres.

O fetita in varsta de zece ani a fost preluata de un echipaj SMURD si transportata la un spital din Bucuresti, joi, dupa ce masina in care se afla ca pasager a intrat in coliziune cu un alt autoturism, in localitatea Cartojani, judetul Giurgiu, potrivit Agerpres.

Corpul de Control, Etica si Disciplina al UEFA a decis o interdictie pe viata din orice activitate legata de fotbal pentru un oficial al Qarabag FK. Nurlan Ibrahimov, ofiter de presa al clubului azer, a fost suspendat provizoriu din data de 3 noiembrie si acum are interdictie pe viata, potrivit…

- Traficul pe DN1 este blocat pe ambele sensuri de mers, in zona Posada, dupa ce mai multe rulouri din tabla s-au desprins dintr-un autotren și au ajuns pe partea carosabila. In cadere, rulourile din tabla au avariat patru autovehicule care circulau pe sensul de mers Brașov - Ploiești. Accidentul s-a…

- O persoana a fost lovita de tren în tunelul dintre haltele Jebuc și Stana din comuna Almașu, județul Salaj. La locul eveneminetului au intervenit Detașamentul Huedin cu o autospeciala cu un Echipaj de Prim Ajutor, și ISU Salaj cu un Echipaj de…

- UPDATE! Doua persoane au decedat in urma accidentului! In eveniment au fost implicate o dubița și doua autoturisme.„Impactul s-a soldat cu doua persoane decedate, fiind și alte persoane ranite, in evaluare medicala la fața locului. Circulația rutiera este intrerupta pe DN 1B pentru acordarea de ingrijiri…

- Un accident spectaculos s-a produs marți pe DN2B, in județul Braila. Un tir incarcat cu cereale s-a rasturnat pe șosea in urma unui accident in care a fost implicat și un autoturism. Traficul rutier in zona este blocat, informeaza Mediafax.Potrivit primelor informații furnizate de reprezentanții…