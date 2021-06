Caraimanul Kid`s Cup, prima rundă! In weekendul recent incheiat a avut loc la Bușteni, pe stadionul ”Caraimanul”, prima runda din ediția 2021 a Caraimanul Kid’s Cup, trei categorii de varsta fiind chemate la start la acest prim episod (echipe de la grupele de varsta 7, 9 și 11 ani). Intrecerea – care reunește la start 42 de echipe cu peste 500 de participanți – va continua și la finalul acestei saptamani, pe 12-13 iunie, cand Caraimanul Kid’s Cup va continua cu intrecerile rezervate categoriilor de varsta 8 și 10 ani. Turneul s-a desfasurat pe stadionul „Caraimanul”, pe teren de dimensiuni reduse, antrenorii folosind un portar… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

