Caracal. Alexandru Cumpănaşu: Astăzi nu mai am dovezi că Alexandra este vie "Informatie certa ca este in viata, astazi, nu mai am. Acum o luna de zile aveam informatia ca este in viata. A fost traficata din Romania printr-o retea albaneza din Bari si predata unei filiere arabe, pentru ca Alexandra a facut parte, din pacate, din acele comenzi speciale de care anumite persoane din Orient, arabii in mod special, cei care sunt mai bogati si au harem, au nevoie. Este vorba despre oameni din Tunisia si Maroc. A fost rapita pentru o astfel de retea. Ultima mea informatie este ca a fost predata acestei retele, in ciuda scandalului. Scandalul a fost pe teritoriul Romaniei,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noi audieri au avut loc astazi pe cazul Caracal. Iar una dintre persoanele audiate ar fi slujitoarea lui Dinca, cea care sustine ca ar fi vazut mai multe fete in casa lui din Caracal. Fete care ar fi ajuns in... Italia. Aceasta a oferit declaratii uimitoare pentru Acces Direct, dezvaluiri ce vor zgudui…

- Varul tatalui Alexandrei Maceșanu, Alexandru Cumpanașu, vine cu detalii de ultima ora in ancheta de la Caracal. Cumpanașu spune ca a aflat informații cheie de la investigatorii angajați pentru a lamuri ce s-a intamplat de fapt cu fata pe care Gheorghe Dinca susține ca a ucis-o."In momentul…

- „Pe 27 iulie, un apropriat al unei calauze specializate in transportul victimelor rețelelor de prostituție din Italia a asistat la un transfer al unei tinere dintr-un autoturism care o aducea din Romania, intr-o duba (utilitara) care urma sa o transporte la o destinație din sudul peninsulei, unde…

- Ziarul Unirea Interpolul a intrat in ancheta privind cazul de la Caracal. Informații legate de un presupus grup infracțional din care ar face parte și Gheorghe Dinca Unchiul Alexandrei Maceșanu, Alexandru Cumpanașu, a declarat ca are informații conform carora Interpolul le-ar cauta pe Luiza și Alexandra…

- Ies la iveala noi informații privind ancheta de la Caracal. Gheorghe Dinca„Preda Marius, a stat o ora de vorba. La cateva minute dupa ce a terminat discuția cu acest polițist, a inceput sa marturiseasca. Dinca era impreuna cu avocatul lui, i-a spus ca e dreptul lui și vrea sa ramana singur…

- „Dragi romani, NU mai am nici un dubiu: monstrul care a luat-o pe Alexandra este protejat. Nu este un singuratic psihopat. Este parte din retele de trafic de minore!!!!. Are complici in mai multe tari europene. Si multa protectie din Romania", scrie Alexandru Cumpanasu pe Facebook. Acesta cere ajutor,…

- Unchiul Alexandrei, fata sechestrata și violata de bestia din Caracal, a lansat un apel pe pagina sa de Facebook prin care ii roaga pe toți cei care au informații despre Alexandra sau despre Gheorghe Dinca sa i le furnizeze in speranța ca adolescenta este inca in viața și va putea fi gasita. ”Dragi…