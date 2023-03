CAR-uri din Buzău, înșelate cu adeverințe de salariu false Trei case de ajutor reciproc din Buzau au fost pagubite cu peste 200.000 de lei. Mai multi clienti au folosit adeverinte de salariu false, ca sa obtina imprumuturi, dar dupa ce au primit banii nu le-au mai achitat. 23 de persoane din județul Buzau sunt acum cercetate. In urma perchezițiilor, polițiștii au stabilit ca intre 2018 și 2022, inculpații ar fi intocmit adeverinte de venit false. Acestea ar fi provenit de la 17 societati comerciale la care ar fi fost angajati, insa acest lucru era doar in actele falsificate. Persoanele nu au lucrat niciodata acolo, și nici nu figurau in evidentele de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

