Stiri pe aceeasi tema

- Cele doua femei ranite grav, in accidentul de la Razvad, erau pe trotuar in drum spre școala, de 7 de Post-ul RAZVAD: Cele doua femei mergeau sa-și ia copiii de la școala apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Cantece, dansuri si momente distractive. De asta au avut parte cei care au venit la premiera spectacolului Gogosica, realizata de Planeta Clounella. Toata actiunea i-a tinut in suspans pe copii si le-a oferit o doza de energie.

- Lucia Maria Hohan, pe numele ei, este o cunoscuta creatoare de moda, mai ales pe plan international, tinutele ei fiind purtate de vedete precum Demi Lovato, Selena Gomez, Jennifer Hudson si multi altii.

- MUZICA DIN RAI… La Pavilionul „Marcel Guguianu” din Barlad a avut loc un concert de blockflote cu Ansamblul „Eden”, grup instrumental condus de profesoara Mara Fortu de la Clubul Copiilor „Spiru Haret” din Barlad. Copiii au fost aplaudati minute in sir, avand in vedere ca ceea ce fac ei este unicat…

- Scleroza multipla face ca mii de copii sa traiasca cu teama ca mama lor va cadea din nou la pat și nu va avea cu ce sa se trateze și nu vor putea sa ii recupereze nici macar zambetul. Ajuta acești copii sa-și vada mama zambind din nou. Doneaza 2 euro/ luna prin SMS la 8844 cu text: SCLEROZA și vei ajuta…

- Doi frati din regiunea rusa Altai au facut o peripeție pe care o vor tine minte toata viata. Copiii in varsta de 7 si, respectiv, 9 ani au furat masina tatalui lor si au pornit la o plimbare prin localitate.

- Fac bine cei mari, care tot critica invatamantul romanesc? Tot spun ca acesta nu face si nu drege, ca sunt prea multe lectii pentru acasa, iar copiii nu mai au timp de joaca… Ca de ce se face chimie, de ce se face matematica, de ce… etc? Nu cred… Lasati copiii sa invete cat mai […]

- 4.000 de copii din județele Moldovei, care provin din familii monoparentale sau care au fost abandonați de parinți, au primit imbracaminte, incalțaminte și ghiozdane pentru școala. Proiectul a fost derulat de preotul ieșean Dan Damaschin, prin asociația sa - Glasul Vieții. Parintele Dan Damaschin,…