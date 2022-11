Stiri pe aceeasi tema

- Suntem in sezonul rece, insa asta nu inseamna ca este un moment nepotrivit pentru a-ți face planuri pentru o binemeritata vacanța și asta pentru ca, nu-i așa, este una dintre cele mai așteptate perioade din an deoarece aduce liniște, relaxare și ne face sa traim experiențe inedite și sa cunoaștem oameni…

- Anchetatorii au descoperit diferente in stocurile mai multor depozite de material lemnos verificate in cadrul celor 146 de perchezitii facute miercuri si au indisponibilizat laptopuri, telefoane mobile, bani si lemne, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Politistii din Caras-Severin au aplicat amenzi in valoare de 42.000 de lei si au confiscat peste 365 de metri cubi de material lemnos, in urma controalelor efectuate, in ultimele doua saptamani, pe linia combaterii ilegalitatilor din domeniul forestier, a informat luni Inspectoratul de Politie Judetean…

- Ca urmare a declaratiilor facute de liderul belarus Aleksandr Lukasenko la un eveniment public in cursul zilei de sambata, 17 septembrie, ocazie cu care acesta a mentionat, printre altele, ca Statele Unite imping Europa intr o confruntare militara cu Rusia pe teritoriul Ucrainei si ca si alte state,…

- Tg. Mureș: Voluntarii ”Let's do it, Romania” au strans deșeuri Foto: Let’s Do It, România! / arhiva Mii de persoane s-au alaturat astazi campaniei anuale de strângere a gunoaielor - Let's Do It, Romania! Cele mai multe puncte de înregistrare a voluntarilor figureaza…

- Președintele CA Moldovagaz SA, Vadim Ceban, a oferit detalii importante despre ințelegerea dintre Energocom și Moldovagaz pentru achiziționarea a 10 milioane de metri cubi de gaze, care a permis Moldovei sa transfere astazi catre Gazprom 16,74 milioane de dolari SUA, sau 50% din avansul pentru consumul…

- Disparitii pe banda rulanta intr-un oras din vestul tarii. Polițiștii din Caraș-Severin efectueaza cauta un minor de 16 ani, care a plecat de la domiciliul din Bocsa in cursul zilei de ieri, duminica, 21 august. Din acelasi oras a fost data disparuta ieri si o minora in varsta de 15 ani. In aceasta…

- Valentin Mihaila (22 de ani) și Dennis Man (23 de ani), extremele romane de la Parma, au caștigat in fața unei echipe de Serie A, 2-0 cu Salernitana in turul 1 al Cupei Italiei, primul marcand golul desprinderii. Printre multe cuvinte frumoase, Gazzetta di Parma a scris: „Daca ar fi fost mai cinic,…