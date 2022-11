Stiri pe aceeasi tema

- In data de 26.11.2022, ora 00.05, politistii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Mehedinti, au executat o actiune pe linia combaterii contrabandei cu produse accizabile, in urma careia a fost oprit, in localitatea Malovat, un barbat de cetatenie bulgara, de 47 de…

- Un roman in varsta de 32 de ani este cercetat penal dupa ce, in autoturismul pe care il conducea pe raza municipiului Giurgiu, politistii de frontiera au descoperit 58.160 de tigarete, avand aplicate timbru fiscal bulgaresc, dar pentru care nu detinea documente de provenienta, potrivit Agerpres."Politistii…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Suceava au depistat in trafic o mașina cu un locaș special amenajat in podeaua acesteia, in care șoferul a ascuns mai multe pachete cu țigari, in valoare de 16.000 lei. Autoturismul, in valoare de 15.000 lei, a fost indisponibilizat…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Suceava efectueaza cercetari pentru contrabanda in privinta unui sucevean depistat in trafic cu o mașina incarcata cu 2.000 pachete de tigari de provenienta Duty-Free, in valoare de aproximativ 23.400 lei. Marti, 11 octombrie…

- Ieri dimineața, timp de patru ore, in intervalul 06.00 – 10.00, politistii din cadrul Serviciului Rutier Prahova, impreuna cu politistii Poliției municipiul Ploiești-Biroul Rutier, au desfasurat, pe Drumul Național 1, in comuna Barcanești și in municipiul Ploiești, actiuni pe linia verificarii transportului…

- Echipa comuna de control din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Stanca, formata din politisti de frontiera si vamesi, a descoperit in remorca autocarului ce se deplasa spre Italia mai multe pachete de tigari, ascunse in bagaje, in scopul sustragerii de la controlul vamal.„In data de 22 septembrie…

- Politistii de frontiera din Botosani au dispus indisponibilizarea unui autocar care efectua curse regulate intre Republica Moldova si Italia, dupa ce in remorca acestuia au fost descoperite 1.000 de pachete de tigari de contrabanda, a anuntat, joi, purtatorul de cuvant al Serviciului Teritorial al Politiei…

- Politistii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Arad au depistat, in cadrul unor actiuni desfasurate pe linia prevenirii si combaterii migratiei ilegale, in Cartierul de Vest din municipiul Arad, trei cetateni din Maroc care nu isi justificau prezenta in zona.