- Meteorologii au emis marți o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferica valabila in 12 județe din țara. Potrivit ANM, sunt vizate județele Botoșani, Suceava, Bistrița-Nasaud, Maramureș, Satu Mare, Cluj, Salaj, Bihor, Alba, Hunedoara, Arad și Timiș.In aceste zone vor fi perioade cu instabilitate…

- FOTO VIDEO: Expoziție regionala de pui de iepure de rasa, la Saliștea – județul Alba. Cele mai frumoase exemplare din Ardeal O expoziție regionala de pui de iepure de rasa are loc in aceste zile in comuna Saliștea din județul Alba. Participa aproximativ 30 de crescatori din Alba, Cluj, Bistrița Nasaud,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, sambata dimineața, 10 iunie 2023, o avertizare cod portocaliu de ploi torențiale in 13 județe din țara, și o avertizare cod galben de furtuni pentru 14 județe. COD GALBEN In intervalul 10 iunie, ora 10.00 – 10 iunie, ora 23.00, vor fi perioade cu instabilitate…

- Vești proaste din parte celor de la ANM. Au fost emise coduri galbene, dar și portocalii de instabilitate atmosferica, valabile pana la finalul zilei. O avertizare god galben, este in vigoare de la ora 10:00 pana la ora 23:00, fiind anuntata instabilitate atmosferica temporar accentuata. ”In intervalul…

- Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 11 km SE de Arad, 42 km N de Timisoara, 68 km sud de Bekescsaba, 96 km nord de Resita, 99 km este de Szeged PANICA LA ARAD, BLOCURILE S-AU CLATINAT, AU CAZUT ȚIGLE ȘI CARAMIZI Cutremurul s-a simțit puternic in tot județul Arad, precizeaza mai multe…

- Hydrologists issued on Monday a Code Yellow advisory for floods on rivers in the Somes, Mures, Olt river basins, namely in the counties of Bistrita Nasaud, Bihor, Cluj, Mures, Alba, Harghita, Brasov, Sibiu and Hunedoara."The hydrological warning is mainly aimed at the phenomena of significant runoff…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare Cod galben și una de Cod portocaliu de instabilitate atmosferica temporar accentuata valabila miercuri, intre orele 11.00 si 23.00. A fost emis Cod portocaliu de ploi torentiale, valabil miercuri, intre orele 12.00 si 20.00, in judetele…

- Meteorologii au emis Cod portocaliu de ninsori, cu depunere a unui strat de zapada, intensificari ale vantului si polei, pana vineri, in nordul si centrul Moldovei, Maramures, Transilvania, nordul Crisanei si la munte. Pana joi seara, este Cod portocaliu de ninsori viscolite in judetele Botosani,…