Stiri pe aceeasi tema

- Capriel Dedeian s-a stins din viața dupa o lupta curajoasa cu o boala nemiloasa. Jazzman de recunoaștere internaționala, chitarist și compozitor, Capriel și regretatul sau frate Garbis Dedeian (trecut in neființa in urma cu doi ani) au fost printre cei mai importanți muzicieni ai jazz-ului romanesc,…

- Boris Caragea s a stins din viata pe 8 august 1982, in Bucuresti, la varsta de 76 de ani.Boris Caragea s a stins din viata pe 8 august 1982, in Bucuresti, la varsta de 76 de ani. Sculptor roman si membru corespondent al Academiei Romane din Bucuresti, Caragea s a remarcat in Dobrogea, in tara, dar si…

- Teatrul Nottara anunta ca s a stins din viata actrita Camelia Zorlescu. Camelia Zorlescu s a nascut pe data de 2 mai 1938 si a incetat din viata pe 25 iulie 2022. "Impatimita de teatru, o prezenta feminina stilata, cu o silueta de invidiat. O viata in teatru. Peste treizeci de ani, pe scena Teatrului…

- Peter Imre, fost director general la Adevarul Holding, s-a stins din viața, vineri seara, dupa o lunga lupta cu cancerul, intr-o clinica din Bucuresti, la varsta de 60 de ani, anunța adevarul.ro. Peter Imre si-a inceput cariera profesionala in anul 1985, la Hertz Rent-A-Car Budapesta. In perioada 1988-1993…

- Vineri seara, Peter Imre s a stins din viata dupa o lunga lupta cu cancerul.In 2010, omul de afaceri a numit fost director general la Adevarul Holding.Peter Imre a murit la varsta de 60 de ani intr o clinica din Bucuresti.Cunoscutul om de afaceri era casatorit cu Marina, fiica lui Teodor Melescanu,…

- S-a stins din viața prof. univ. dr.VALERIU RAPEANU, Cetațean de Onoare al Municipiului Ploiești.Nascut pe meleaguri prahovene, la Ploieștiori, la 28 septembrie 1931, profesorul Valeriu Rapeanu a fost unul dintre cele mai de seama nume ale criticii și istoriei literare din țara noastra, precum și editorul…

- Teatrul National de Opera si Balet "Oleg Danovski" din Constanta, in doliu. Valeri Baran s a stins din viata noaptea trecuta. Valeri Baran a fost trombonist in cadrul partidei de suflatori a orchestrei Teatrului National de Opera si Balet "Oleg Danovski" din Constanta."In noaptea asta, la trecere dintre…