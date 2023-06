Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului a prezentat joi Executivului, in prima lectura, proiectul ordonantei de urgenta pentru aprobarea si finantarea Programului national pentru dezvoltarea productiei interne de produse si materiale de constructii, care are ca scop implementarea unui…

- Masurile de urgența luate pentru protejarea consumatorilor in fața prețurilor ridicate la energie nu vor mai fi prelungite, potrivit Comisiei Europene. Tarifele au scazut fața de anul trecut, astfel ca unele ajutoare nu s-ar mai justifica, se arata intr-un raport oficial. Se „taie” voucherele pentru…

- La 31 mai s-a incheiat Campania de depunere fara penalitați a cererilor de plata la A.P.I.A. In total, au fost depuse de catre fermieri 755.810 cereri de plata pentru o suprafața de peste 9,95 milioane hectare. „Fermierii romani sunt in continuare sprijiniți de Ministerul Agricultura și Dezvoltarii…

- Dacian Ciolos, despre esecul aderarii la Schengen: Eu vad problema in lipsa de anvergura politica a politicienilor romani la nivel europeanEuroparlamentarul Dacian Ciolos a declarat duminica, despre esecul aderarii la Schengen, ca el vede problema in lipsa de anvergura politica a politicienilor romani…

- In primul trimestru al anului 2023, politistii de frontiera au efectuat formalitatile de tranzitare a frontierei pentru 13,2 milioane de cetateni romani si straini, cu 31 mai multe decat in aceeasi perioada a anului trecut. De asemenea, 3,75 milioane de mijloace de transport au fost procesate in punctele…

- 11 romani sunt acuzați de procurorii americani ca au furat aproape 39 de milioane de dolari de la cei mai saraci locuitori ai statului California. Gruparea monitorizata de multe agenții de stat printre care și vestitul Secret Service a golit carduri sociale. Cinci dintre suspecți au fost deja arestati.…

- Aproximativ 1,8 milioane de romani isi sarbatoresc onomastica duminica, 9 aprilie, in ziua de Florii a crestinilor ortodocsi. Potrivit datelor furnizate de Directia pentru Evidenta Persoanei, este vorba despre 610.693 de barbati si peste 1.790.000 de femei.

- Apariție spectaculoasa pe scena politica: cunoscutul actor de comedie Grig Chiroiu, alias Pupaza din sitcomul „Trasniții”, va candida la șefia Consiliului Județean Valcea, susținut de PNL.