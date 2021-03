Căpitanul ”stejarilor”, înainte de duelul cu Rusia:”Ne dorim victoria indiferent de situație!” Romania a ratat din motive birocratice prezența la Mondialul din 2019 (deși pe teren și-a caștigat biletele pentru Japonia), iar rugbyștii nu mai concep sa vada și turneul din Franța 2023, din fața televizorului. Capitanul ”stejarilor, Mihai Macovei, a sunat adunarea și a transmis mesajul razboinic inainte de startul preliminariilor. Duelul cu Rusia este primul meci oficial pentru naționala noastra dupa un an. ” Miza este foarte mare. Ne dorim sa caștigam indiferent de situație. Suntem pregatiți sa facem un rezultat pozitiv in Rusia. I-am analizat bine pe ruși, important este sa ne iasa noua… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

