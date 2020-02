Stiri pe aceeasi tema

- Presa britanica nu a uitat transferul ratat al lui Vlad Chiriches (30 de ani) de la FCSB la Tottenham pentru 9,5 milioane de euro. Publicația talkSPORT a analizat mutarile facute de Spurs in vara lui 2013, iar Chiricheș, in prezent jucatorul lui Sassuolo, a fost luat in vizor. Transferul lui Chiricheș…

- Ciprian Tatarușanu, capitanul naționalei Romaniei, va fi in poarta lui Olympique Lyon duminica, la meciul cu Toulouse. Titularul Anthony Lopes s-a accidentat! Dupa șase luni, Ciprian Tatarușanu va juca in sfarșit primul sau meci la Olympique Lyon in campionatul francez. Eroul lui OL in Cupa Ligii, calificandu-și…

- Portughezul Jose Mourinho e criticat de jucatorii lui Tottenham pentru antrenamentele plicticoase. Efectul venirii lui Jose Mourinho s-a risipit deja la Tottenham. Entuziasmul initial de dupa demiterea lui Pochettino s-a transformat rapid intr-o atitudine ostila fata de portughez, care pierde din ce…

- AS Roma a început anul cu o înfrângere pe teren propriu, scor 0-2 cu Torino, în etapa a 18-a din Serie A. Andrea Belotti, capitanul torinezilor, a marcat ambele goluri ale partidei de pe Stadio Olimpico.Torino a deschis scorul pe Stadio Olimpico în prelungirile primei…

- Fundașul roman Vlad Chiricheș a revenit la antrenamentele echipei sale, Sassuolo. Capitanul echipei naționale a reluat pregatirile, dar, potrivit presei din Italia, deocamdata face exercițiile separat de restul lotului.Citește și: Marcel Vela a EXPLODAT, in plina ședința a MAI: a CONCEDIAT…

- Antrenorul echipei Sassuolo, Roberto De Zerbi, a anuntat ca fundasul Vlad Chiriches, 30 de ani, accidentat de mai mult timp, nu va reveni pe teren in acest an. „Nu va reveni inaintea noului an”, a declarat De Zerbi, intrebat pe aceasta tema. Capitanul nationalei Romaniei va mai rata pana la finalul…

- Nu a avut neaparat rezultate stralucitoare în ultima vreme, dar continua sa ramâna un antrenor foarte scump. Jose Mourinho a semnat cu Tottenham, iar cei de la Spurs vor avea de platit un salariu aproape dublu fața de cât primea Mauricio Pochettino. Jurnaliștii de la Daily…