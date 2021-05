Stiri pe aceeasi tema

- CSA Steaua se pregatește de finala barajului de promovare in Liga 2, cu CS Afumați. Meciul tur CSA Steaua – CS Afumați se joaca sambata, de la ora 17:30. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe LookSport+, DigiSport 1 și TV Telekom Sport.Returul are loc pe 29 mai Inainte de meciul din Ghencea,…

- FCSB 2 a fost invinsa, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 4-1 (2-0), de CS Afumati, in mansa retur a semifinalelor play-off-ului de promovare in Liga a II-a. FCSB 2 castigatse partida tur cu 1-0, noteaza news.ro. Au marcat: Andreas Chiritoiu '74 / Stefan Stanga '14 (p), Ionut Tudorache…

- In februarie, FCSB a sacrificat Cupa Romaniei, utilizand rezervele impotriva lui Dinamo in optimile de finala, astfel incat sa nu aiba de jucat meciuri de Cupa in perioada barajelor de promovare in Liga 2. Planul „roș-albaștrilor”, de a bloca ascensiunea celor de la CSA Steaua spre Liga 2, a dat greș.…

- Mostiștea Ulmu a decis sa se prezinte in cele din urma la barajul pentru promovare in Liga 2, contra celor de la CSA Steaua. CSA Steaua a caștigat in turul primei runde a barajului pentru promovarea in Liga 2, 2-0 pe terenul celor de la Moștiștea Ulmu.Returul se va juca pe 15 maiCaștigatoarea acestei…

- Vasile Tirșolea, patronul celor de la Mostiștea Ulmu, ramane ferm și continua seria de atacuri catre CSA Steaua: „Noi nu ne prezentam decat la rejucare, nu la retur!" CSA Steaua a caștigat in turul primei runde a barajului pentru promovarea in Liga 2, 2-0 pe terenul celor de la Moștiștea Ulmu.Returul…

- FCSB 2 a deschis scorul in minutul 36 al partidei cu CS Afumați prin Alexandru Stan, jucatorul pe care Gigi Becali l-a izgonit de la prima echipa a roș-albaștrilor. Returul se va juca pe 15 maiCaștigatoarea acestei dubla va juca in finala pentru promovare cu echipa care se impune in duelul dintre Steaua…

- Patronul liderului din Liga 1, Gigi Becali, și-a dorit sa ii incurce pe rivalii de la CSA Steaua, astfel ca a decis sa trimita mai mulți jucatori de la prima echipa pentru duelul din eșalonul al treilea. Una dintre „bijuteriile” roș-albaștrilor din acest moment, Octavian Popescu (18 ani), a fost și…

- CSA Steaua și FCSB 2 au remizat, scor 1-1, in derby-ul seriei a 4-a din Liga 3. Valentin Barbulescu (35 de ani), capitanul „militarilor”, a avut un mesaj acid pentru Octavian Popescu (18 ani), starul rivalei. Cronica meciului CSA Steaua - FCSB 2 „Ma bucur pentru jocul bun. Cred ca am pierdut doua puncte…