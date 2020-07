Stiri pe aceeasi tema

- Caracas si statul vecin Miranda au fost plasate in izolare stricta incepand de miercuri, pentru a frana raspandirea pandemiei de COVID-19, in plina expansiune in capitala venezueleana, a anuntat presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, informeaza AFP potrivit Agerpres. "Din cauza cresterii numarului…

- Peste 50 de absolventi de gimnaziu se afla in izolare din cauza COVID- 19, ei urmand sa dea Evaluarea Nationala in a doua etapa a examenului, care va incepe in 29 iunie, a spus, duminica, secretarul de stat in Ministerul Educatiei Luminița Barcari.Daca un copil are temperatura mai ridicata…

- Marea Britanie a inregistrat cel mai mic bilant zilnic al mortilor din cauza covid-19 de dinainte de impunerea izolarii, la 23 martie, arata ultimele date prezentate de Guvern, relateaza BBC, potrivit news.ro.Alte 55 de persoane testate pozitiv cu covid-19 au murit pana duminica, iar bilantul…

- Brazilia a devenit, vineri, a cincea tara care inregistreaza cele mai multe decese din cauza coronavirusului, 27.878 de victime, potrivit Ministerului Sanatatii, devansand Spania, scrie AFP, conform news.ro.Statul sud-american a raportat 1.124 de morti in ultimele 24 de ore si un numar record…

- O fabrica din Botosani a fost inchisa din cauza COVID-19. Cei peste 300 de angajati au fost trimisi toti in izolare dupa ce 10 muncitori au fost depistati pozitiv la noul coronavirus. Este a doua mare unitate de productie inchisa de COVID-19 la Botosani.

- Spania a ridicat marti interdictia legaturilor aeriene si maritime directe cu Italia – aflata in vigoare de la 11 martie si mentinuta in perioada de izolare cu scopul de a opri raspandirea noului coronavirus, relateaza Reuters. Aceasta dispozitie a fost publicata in Buletinul oficial. Insa…

- Fostul primar al Capitalei, Viorel Lis , 76 de ani, are necazuri din cauza ca a fost nevoit sa petreaca ultimele doua luni inchis in casa, de teama pandemiei de coronavirus. Atacul cerebral vascular suferit in urma cu doi ani i-a schimbat viața radical și l-a facut sa puna sanatatea pe primul plan,…

- Franta incheie oficial luni perioada stricta de izolare care a durat 54 de zile din cauza coronavirusului, dar multe restrictii raman in vigoare, relateaza dpa. Francezii vor putea acum sa iasa din case fara sa aiba la ei o declaratie pe proprie raspundere cu privire la motivul pentru care se afla…