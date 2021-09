Capitala, o mare de mașini blocate în coloane, în prima zi de școală Bulevardele din București sunt sufocate de mașini. Traficul este infernal in prima zi de școala, inca de la primele ore ale dimineții. Mulți parinți iși duc copiii cu mașinile la școala și pentru a participa la festivitațile de deschidere a noului an școlar, fetsivitați interzise anul trecut din cauza pandemiei. Luni dimineața, la ora 8.00, […] The post Capitala, o mare de mașini blocate in coloane, in prima zi de școala appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

