Prin intermediul proiectului „Strazi Deschise” bucureștenii au acum ocazia sa se plimbe in șapte zone pietonale din Capitala, chiar pe bulevard. Asta pentru ca in fiecare sfarșit de saptamana, pana in luna octombrie, in anumite zone din București circulația mașinilor este restricționata. Oamenii se pot plimba in voie in șapte zone pietonale din Capitala, de la Calea Victoriei pana la Gradina Icoanei sau Kiseleff. Mai multe imagini surprinse in acest week-end in Capiatla pot fi vazute AICI . Traficul rutier este restricționat pe strazile din cele șapte zone care devin pietonale, de la Gradina Kiseleff…