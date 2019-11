Stiri pe aceeasi tema

- Poluarea a devenit o problema majora a municipiului Targoviște. Cauzele sunt multiple, incepand cu creșterea numarului de autoturisme, groapa de Post-ul Populația Targoviștei, otravita lent! Date alarmante privind calitatea aerului apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Reprezentanții Primariei Codlea, Mihai Cimpeanu și Erwin Albu, alaturi de șeful Garzii de Mediu, Mircea Paraschiv, susțin o conferința de presa pe tema poluarii aerului din municipiul de la poalele Magurii. Cimpeanu a precizat ca Primaria a montat un aparat care masoara poluarea aerului, aparat care…

- Aerul de proasta calitate a fost responsabil de 400.000 de decese premature in 2016, potrivit celor mai recente date disponibile, iar locuitorii orașelor europene sunt expuși la niveluri de poluare care depașesc limitele maxime admise, potrivit unui raport publicat miercuri, informeaza Reuters, potrivit…

- ''Poluarea aerului este in prezent cel mai important risc de mediu la adresa sanatatii umane'', se arata intr-un raport al Agentiei Europene de Mediu (AEM) a Uniunii Europene (UE). Autorul raportului, Alberto Gonzalez Ortiz, expert AEM in calitatea aerului, a atras atentia ca in timp ce nivelul…

- Parlamentul European (PE) ii interzice complet accesul in sediile sale fostului presedinte separatist al guvernului catalan Carles Puigdemont, dupa ce justitia spaniola a emis luni un nou ordin european de arestare si extradare impotriva lui, au confirmat pentru Efe surse parlamentare, care au subliniat…

- Ambarcațiunile de mari dimensiuni vor fi interzise in centrul istoric al Veneției, anunța guvernul italian, citat de BBC, potrivit Mediafax.Navele de peste 1.000 de tone vor fi redirecționate incepand cu luna septembrie. Decizia a fost luata dupa ce, in luna iunie, un vas cu o capacitate…

- Autoritatile din Roma le-au interzis turistilor sa se aseze pe faimoasele Trepte Spaniole. Potrivit unui regulament al poliției care dateaza de la inceputul verii, se interzice așezarea, consumand mancare sau bautura in locuri ale patrimoniului istoric, artistic, arheologic și monumental. De asemenea,…