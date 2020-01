Stiri pe aceeasi tema

- Iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana, vineri, marcheaza inceputul unei ere de "reinnoire" si de "schimbare" pentru tara, a apreciat premierul britanic Boris Johnson. "Nu este un sfarsit, ci un inceput", va spune liderul conservator in discursul sau catre natiune la ora 22:00 GMT, cu…

- Parlamentul European a ratificat, la Bruxelles, cu o majoritate zdrobitoare, acordul de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana si din Comunitatea Europeana a Energiei Atomice, semn ca UE s-a saturat de mofturile Londrei și a decis sa le puna in sfarșit capat.

- Parlamentul European a ratificat, miercuri seara la Bruxelles, acordul de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana si din Comunitatea Europeana a Energiei Atomice, informeaza agentiile de presa internationale. Documentul a fost aprobat cu 621 voturi pentru, 49 voturi impotriva si 13 abtineri…

- In contextul in care Parlamentul European va aproba miercuri Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, europarlamentarii britanici care au militat impotriva Brexit au marcat ultima zi de mandat printr-un cantec in grupul Renew Europe.

- Parlamentul European supune la vot, miercuri seara la Bruxelles, acordul de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana si din Comunitatea Europeana a Energiei Atomice, potrivit unui comunicat al PE. Votul, prevazut pentru ora locala 18:00 (19:00 ora Romaniei), va fi precedat de o dezbatere la…

- Șefa CE se asteapta la discutii dure cu Marea Britanie asupra relatiei post-Brexit: “Fiecare tabara va face tot ce este mai bine pentru ea” Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat miercuri ca se asteapta la discutii "dure" cu Marea Britanie asupra relatiei…

- In locul unui bilanț la final de an, va propun un sumar de subiecte și evenimente din politica externa care, in opinia mea, vor avea un impact considerabil asupra Romaniei. 1. BREXIT Dedeparte, cel mai important eveniment al anului 2020 va fi Brexit-ul, care ar fitrebuit sa se intample anul acesta,…