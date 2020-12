Stiri pe aceeasi tema

- SCM Politehnica Timișoara nu mai face deplasarea la Sfantu Gheorghe, pentru ultimele doua meciuri oficiale din Liga Zimbrilor, programate in acest an. La testarile facute, conform procedurilor, inaintea plecarii spre județul Covasna violeții s-au confruntat cu alte doua cazuri pozitive, iar Direcția…

- Lucian Ionescu, directorul de imagine al Rapidului, a vorbit despre posibilitatea ca meciul de deschidere pe noul stadion din Giulești sa se dispute intre Rapid și Ferencvaros Budapesta. „Mai mult ca sigur ne dorim ca primul meci oficial sa fie in Liga 1, in august anul viitor. Sigur, principalul obiectiv…

- Doi romani care au calatorit in Caraibe, in urma cu 8 luni, s-au intors abia acum in țara. Incepand cu luna februarie, cei doi au fost blocați peste ocean, deoarece aeroporturile au fost inchise in contextul pandemiei de coronavirus.

- Cu sau fara acoperiș a fost una dintre principalele enigme dezbatute de Alin Nica și oficialii Companiei Naționale de Investiții, acum cateva zile, la București, atunci cand s-a ales varianta pentru a merge mai departe cu investiția la noul stadion al Timișoarei. Iar cea aleasa a fost cea fara. La sala…

- TRIST DAR ADEVARAT! DAR… CAȚI DINTE NOI BAGA IN SEAMA? Consecințele fenomenului copiilor ramași singuri acasa in urma migrației economice a parinților sunt agravate pe fondul crizei sanitare și sociale pe care o traversam atat din punct de vedere al bunastarii emoționale, cat și al integrarii lor sociale…

- Liceul Teoretic "B. P. Hașdeu" din Chișinau are un mini-stadion modern și confortabil, datorita eforturilor depuse de reprezentanții fracțiunii Partidului Socialiștilor in consiliul Municipal Chișinau, relateaza Noi.md. Reprezentanții PSRM au apreciat in practica noul stadion la Liceul "B. P. Hașdeu"…

- CS Dinamo Bucuresti a fost invinsa de echipa portugheza Sporting Lisabona, cu scorul de 25-27 (15-16), marti seara, in Sala Dinamo, la debutul sau in Grupa B a competitiei masculine de handbal EHF European League. Valentin Ghionea, venit de la Sporting inaintea acestui sezon, a fost cel mai bun marcator…

- Primaria Cluj-Napoca anunța instituirea unor restricții de circulație cu ocazia evenimentului „Smart Mobility Cluj 2020”, duminica, 4 octombrie 2020. Astfel, circulația rutiera va fi restricționata pe aleea Stadion intre orele 12.45 – 13.15, pe perioada desfașurarii paradei autovehiculelor electrice…