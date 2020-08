Stiri pe aceeasi tema

- Doua frizerii și o unitate de comerț au fost inchise pentru ca proprietarii nu au asigurat respectarea masurilor de profilaxie. Asta, dupa ce inspectorii Agenției Naționale pentru Sanatate Publica (ANSP) au efectuat controale in perioada 5 – 11 august. In total, inspectorii ANSP au verificat 150 de…

- Un numar de 12 cadre medicale de la Spitalul de Urgenta pentru Copii ‘Sfantul Ioan’ Galati au fost confirmate pozitiv cu COVID-19, informeaza, miercuri, Directia de Sanatate Publica (DSP) Galati. Potrivit sursei citate, in spital se efectueaza anchete epidemiologice, iar angajatii unitatii medicale…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a anunțat, marți, ca Institutul National de Sanatate Publica va actualiza saptamanal, in fiecare zi de luni, lista tarilor pentru care se instituie masura carantinarii, dar și lista statelor spre și dinspre care pot fi reluate cursele aeriene.”In Comitetul National…

- La nivelul județului Prahova, in data de 22 iunie 2020, sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica (DSP) 1773 de personae aflate in izolare la domiciliu. In ultimele 24 de ore au ieșit de sub aceasta masura 87 persoane și au intrat alte 233. In carantina instituționalizata se afla 19 cetațeni.…

- CHIȘINAU, 19 iun – Sputnik. Un lot de pepene galben, cu un conținut sporit de nitrați, care urma sa fie importat in Republica Moldova a fost depistat la frontiera de catre inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) și ulterior a fost lichidat. ANSA nu precizeaza țara de origine…

- Printre persoanele infectate cu Covid-19 se numara și frizeri. Despre aceasta a vorbit directorul Agentiei Nationale pentru Sanatate Publica, Nicolae Furtuna, in cadrul emisiunii Punctul pe AZi.

- Inspecție la Piața Centrala din Chișinau. Directorul General al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), Vladislav Cotici, insoțit de șeful general adjunct, Oleg Lișcenco, au mers sa verifice in ce masura sunt indeplinite masurile impuse de Comisia Nationala Extraordinara de Sanatate…