Stiri pe aceeasi tema

- Ilinca Vandici și Andrei Neacșu au o relație de cinci ani, un baiețel și o casnicie așa cum au visat. Prezentatoarea Bravo, ai stil! a vorbit intr-un interviu pentru revista VIVA! despre cum merge relația cu soțul ei.Relația dintre Ilinca și soțul ei a evoluat foarte repede șifrumos, iar aceștia se…

- Scandal ca la ușa cortului intre doua vedete care s-au iubit! Cunoscuta actrița de seriale de televiziune Ioana Picoș se afla in plin proces de divorț cu soțul ei, Mihai Fagadaru. Barbatul aduce acuzatii grave vedetei Antena 1 si spune ca nu il lasa sa-si vada copiii, desi are o decizie in instanta…

- O femeie de 28 de ani din Drobeta Turnu Severin a fost retinuta, iar sotul ei a fost plasat sub control judiciar, dupa ce ar fi exploatat doua minore si doua femei pe care le-au trimis la cersit in Italia, transmite News.ro. In perioada 2017-2020, cei doi soti ar fi adapostit si exploatat prin supunerea…

- Durere fara margini intr-o familie din Motru, dupa ce marți dimineața, un sinucigaș a rapit o parte din membrii acesteia. Singura supraviețuitoare a fost Ramona, o mama și o soție ramasa cu inima impietrita de tristețe, dupa ce și-a pierdut fetița și soțul. Dupa aflarea tragediei, femeia le-a cerut…

- Decizia desparțirii definitive a fost luata de artista, satula de faptul ca soțul sau absenta din ce in ce mai mult de acasa. Anca l-a banuit pe medicul stomatolog de infidelitate. Anca Țurcașiu și-a banuit soțul de infidelitate Numele Ancai Țurcașiu se afla, astazi, pe buzele tuturor, dupa ce a anunțat…

- Divortul dintre cei doi a avut loc cu multi ani in urma, mai exact in 2004, insa noi detalii ies la iveala chiar si in ziua de azi. Constantin Magureanu si Maria Loga au avut o casnicie de 12 ani. Maria era cu sapte ani mai in varsta ca sotul ei, dar asta nu l-a impiedicat pe cantaret sa se indragosteasca…