Cît de bun este sucul de pepene

Parerile expertilor asupra beneficiilor nutritionale ale pepenilor sînt impartite. Si la fel se intampla si in privinta sucului de pepene. pepenii nu sînt ceea ce se poate numi o leguma foarte promovata. Intr-o proportie covarsitoare, sînt folositi cel mai des in salate, la murat sau ii bagi in blender pentru un gazpacho racoritor. Insa… [citeste mai departe]