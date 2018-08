Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata americana Nicole Scherzinger (40 de ani), solista celebrei trupe Pussycat Dolls, va sustine un recital in seara de gala a Festivalului Cerbul de Aur 2018, care va avea loc in Piata Sfatului din Brasov la finalul lunii august.

- Juriul selectiei Festivalului Cerbul de Aur 2018 a ales 18 candidati din 15 tari pentru a concura pentru marele trofeu al evenimentului, care va avea loc in perioada 29 august - 2 septembrie, in Piata Sfatului din Brasov, potrivit TVR.

- Andra, Horia Brenciu, Delia, Loredana, The Motans, Carla's Dreams, The Humans se regasesc printre vedetele care vor sustine recitaluri la editia de anul acesta a Festivalului Cerbul de Aur, ce va avea loc in perioada 29 august - 2 septembrie, in Piata Sfatului din Brasov, informeaza...