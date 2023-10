Stiri pe aceeasi tema

- Orianda Donca trece, din nou, prin momente dificile, dupa ce a pierdut o persoana draga din familie. Soția lui Calin Donca a marturisit ca intreaga familie a fost șocata de vestea ca unchiul ei pe care il considera ca un tata a murit.

- Horoscopul finalului acestui an vine atat cu vești bune, cat și cu vești proaste, astfel ca una dintre cele 12 zodii o sa aiba parte de o cearta "la cuțite" cu o persoana extrem de draga la finalul acestei luni. Cu siguranța nimeni nu iși dorește acest lucru, insa cert este ca urmeaza o perioada dificila…

- Observand trasaturile semnelor astrologice, putem identifica anumite zodii care atrag succesul și fericirea. Aceste femei sunt norocoase intrucat au calitațile necesare pentru a-și atinge obiectivele, insa trebuie sa se mențina active și motivare pentru a savura beneficiile acestui destin. In acest…

- Barbatul de 37 de ani din Cluj-Napoca, care la data de 23 august 2023, a provocat un accident rutier grav, pe raza localitații Capușu Mare, a mai fost arestat la inceputul anului pentru furt și conducere fara permis.

- Poliția Cluj spune ca Ioan Aurel Covaciu, autorul accidentului mortal de la Capușu Mare din 23 august, nu are acum niciun alt dosar penal pe numele lui. Presa a scris ca acesta a fost prins de multe ori fara permis, in zona Gilau, dar a scapat de fiecare data. Cu toate acestea, surse din zona Gilau…

- Autorul accidentului de la Capușu Mare, Ioan Aurel Covaciu, este acum cercetat și pentru ucidere din culpa, dupa ce una dintre victimele accidentului a murit, zilele trecute. Accidentul rutier din data de 23 august, de la Capușu Mare, a fost comis de Covaciu, care conducea fara permis, a douasprezecea…

- Dani Oțil (42 de ani) este, in prezent, unul dintre cei mai apreciați și iubiți moderatori de televiziune din Romania. De mic a visat sa ajunga in punctul in care este acum, insa femeia care i-a dat viața se pare ca il descuraja, mai mereu, atunci cand ii spunea ce iși dorește sa devina peste zece […]…

- Pentru unii, sunt apariții care aduc o stare de bine, o alinare a dorului, pentru alții, sursa de neliniște, poate chiar teama. Afla, din randurile de mai jos, ce inseamna daca visezi o persoana draga care a murit. Ce semnificație neașteptata are. Ce inseamna daca visezi o persoana draga care a murit…