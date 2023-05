Stiri pe aceeasi tema

- Anul acesta revin sarbatorile campenești in localitațile din zona Muscel, pandemia și, in unele cazuri, constrangerile bugetare sau orgoliile suspendand distracția in ultima perioada. Inceputul va fi facut chiar pe 21 mai, de Sfinții Imparați Constantin și Elena, cu ziua comunei Bughea de Sus, apoi,…

- Biserica din Parohia vranceana Popești II, Protoieria Focșani II, cu hramul „Sfinții Imparați Constantin și Elena”, a fost sfințita duminica, 7 mai 2023, dupa incheierea lucrarilor de renovare. Slujba de tarnosire a lacașului de cult și Sfanta Liturghie au fost oficiate de Inaltpreasfințitul Parinte…

- Cu ocazia cinstirii Sfantului Cuvios Irodion de la Lainici, Parohia „Sfinții Imparați Constantin și Elena” din municipiul Ramnicu Sarat și-a sarbatorit al doilea hram. Manifestarile au debutat luni, 1 mai 2023, la orele serii, cand pr. paroh Nicolae Cane a savarșit Acatistul Sfantului Irodion. In continuare,…

- Calendar creștin Ortodox luna MAI 2023: Inalțarea Domnului și Sfinții Imparați Constantin și Elena, sarbatoriți in aceasta luna Calendar creștin Ortodox luna MAI 2023: Inalțarea Domnului și Sfinții Imparați Constantin și Elena, sarbatoriți in aceasta luna In calendarul creștin ortodox al lunii mai sunt…

- Potrivit Poliției Locale Ploiești, pentru asigurarea unui climat de ordine și liniște publica in timpul desfașurarii manifestarilor religioase prilejuite de Sarbatorile Pascale, reprezentanții acestei instituții vor fi prezenți și in zona anumitor lacașuri de cult din oraș, stabilite de comun acord…

- Ieri, pentru credinciosi a fost o sarbatoare a bucuriei. Ortodocsii si greco catolicii au sarbatorit „Floriile”. Azi, ca de altfel toata saptamana, este o perioada de tristete. Oamenii se imbraca in negru, ajuna si postesc mai aspru, sunt milosi, pland si se tanguiesc. In biserici se oficiaza rugaciuni…

- Cu durere și intristare sufleteasca, dar și cu multa nadejde in Hristos Domnul, Cel inviat din morți, aducem la cunoștința slujitorilor sfintelor altare, a viețuitorilor din manastiri și a tuturor credincioșilor, ca Ieromonahul Calinic Dobrinescu, viețuitor al Manastirii “Sfinții Imparați Constantin…

- Marți, 28 martie 2023, zi in care Biserica noastra face pomenirea Sfantului Cuvios Ilarion cel Nou, Inaltpreasfințitul Parinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a efectuat o serie de vizite pastorale in protopopiatul Campeni. Incepand cu ora 10.00, Ierarhul nostru, insoțit de parintele protopop Andrei…