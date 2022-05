Stiri pe aceeasi tema

- Regizorul roman Cristian Mungiu patrunde in lumea unui mic sat din Transilvania (Romania), pentru a analiza originea violentei si a xenofobiei, in cel de-al saselea sau lungmetraj intitulat "R.M.N", prin care incearca sa castige din nou marele premiu al festivalului de la Cannes, relateaza duminica…

- Contrar celor spuse de Cristian Mungiu in interviul acordat “Libertații” – “R.M.N.” nu e doar despre Romania, ci spune o poveste despre discriminare care se poate intampla oriunde, presa straina pare sa citeasca filmul aflat in competiție la Cannes in cheia unei povești locale, plasate in mitica Transilvanie,…

- In urma cu cincisprezece ani, regizorul roman Cristian Mungiu a caștigat Palme d’Or pentru „4 luni, 3 saptamani și 2 zile”, in apogeul Noului Val romanesc. De atunci succesul sau la Cannes este constant.

- Pe Coasta de Azur se intinde covorul rosu in aceasta seara pentru vedetele de cinema din intreaga lume, la ceremonia de deschidere a celei de a 75-a editie a Festivalului international de film de la Cannes. In competitie sunt si doua filme romanesti. Corespondenta RRA, Daniela Coman, arunca o privire…

- Cristian Mungiu implineste astazi, 27 aprilie 2022, varsta de 54 de ani. Ziarul de Iasi va aduce in atentie un text mai vechi, din 2007, semnat de Claudia Craiu, dedicat regizorului. Un tinar dulce, cu un bun simt extraordinar, linistit, partial introvertit, un licean prea serios pentru virsta lui,…

- Jacques Audiard, cunoscutul cineast francez castigator al unul Palme d’Or in 2015 pentru „Deephan”, revine pe marile ecrane cu un film despre relatiile si iubirile generatiei millenials in era digitala. „Paris, Arondismentul 13”, premiat la Cannes 2021 pentru cea mai buna coloana sonora, ajunge in…

- Dr. Dorel Cosma in 2012 Antares Clinic si excelenta in diagnostic inseamna un fenomen inventat la Piatra-Neamt. Cititorii saptamanalului „Mesagerul de Neamt” au trait in priza directa, din 2012 incoace, multe dintre momentele de referinta ce au marcat progresul si consolidarea proiectului starnit de…

- Regizorul de film sarb Emir Kusturica a acceptat oferta ministrului rus al Apararii, Serghei Soigu, de a ocupa functia de director sef al Teatrului Academic Central al Armatei Ruse. Informatia a fost confirmata jurnalistilor rusi de catre secretarul de presa al ministrului apararii al Federatiei Ruse,…