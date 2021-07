Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul de la Cannes a continuat aseara cu premiera celei mai recente pelicule semnate de regizorul francez Francois Ozon. Producția aduce in discuție o tema sensibila și controversata: sinuciderea asistata.

- Unul dintre cele mai cunoscute festivaluri de film din lume, cel de la Cannes, a revenit dupa un an de pauza din cauza pandemiei. Este o editie speciala atat din aceasta perspectiva, cat si pentru alte cateva premiere. Pentru prima data, juriul este format in majoritate din femei. Tot pentru prima data…

- Pana pe 17 iulie, iubitorii de film pot alege intre 134 de lungmetraje care participa la Festivalul de Film de la Cannes. Intre peliculele participante, sunt și cinci romanești. In 2007, regizorul Cristian...

- Festivalul Internațional de Film Transilvaniamai - TIFF este mai mult ca niciodata fidel misiunii sale de a promova și susține dezvoltarea cinematografiei autohtone. Un numar impresionant de 45 de titluri, dintre care 32…

- Organizat in mod normal in luna mai, Festivalul de la Cannes are anul acesta prima ediție post pandemie care se va desfașura in luna iulie si il va avea cap de afiș pe regizorul Wes Anderson, al carui film, "French Dispatch" este așteptat pe marile ecrane de mai bine de un an.

- Primul roman al regizorului american Quentin Tarantino, "Once Upon a Time in Hollywood", o adaptare libera a filmului sau omonim lansat in 2019 si recompensat cu doua premii Oscar, va fi publicat in Statele Unite pe 29 iunie si in Franta pe 18 august, au anuntat marti reprezentantii editurii Fayard,…

- Festivalul de Film de la Cannes revine. Potrivit organizatorilor, acesta va avea loc in perioada 6-17 iulie in acelasi format, dar in condiții neobișnuite. Va fi obligatorie purtarea mastii in orice local și respectarea distanțe sociale.Aglomerația de oameni va fi exclusa.

- John Travolta si Bruce Willis vor juca din nou intr-un lungmetraj, la 27 de ani de la „Pulp Fiction”. Cele doua vedete hollywoodiene isi vor da replica in filmul de actiune „Paradise City” ale carui filmari vor incepe luni, in Hawai, anunta site-ul de specialitate Deadline citat de news.ro. Bruce Willis…