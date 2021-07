Stiri pe aceeasi tema

- Julia Roberts e una dintre cele mai cunoscute și apreciate actrițe la nivel internațional. De-a lungul anilor, aceasta a fost foarte discreta cand a venit vorba despre familia ei, in special despre copii. Acum, la Cannes 2021, fiica ei in varsta de 16 ani și-a facut debutul. Julia Roberts a avut grija…

- Cineastul Wes Anderson reuneste o distributie plina de vedete in cea mai recenta pelicula a sa, ''The French Dispatch'', o oda inchinata jurnalismului sub forma unei serii de viniete a caror actiune este plasata in orasul fictional francez Ennui-sur-Blase, prezentata in premiera luni in cadrul Festivalului…

- Patru filme romanești, de lungmetraj și scurtmetraj, care au premiera internaționala in cadrul Festivalului de la Cannes, vor fi prezentate la ANONIMUL IIFF, intre 9-15 august, la Sfantu Gheorghe, in Delta Dunarii, inforemaza Mediafax. „Intregalde”, cel de-al șaptelea film semnat de Radu Muntean,…

- „Intregalde”, cel mai nou lungmetraj semnat de Radu Muntean, selectionat in programul Quinzaine des Realisateurs, sectiune paralela a Festivalului de Film de la Cannes, va rula in cinematografele romanesti incepand cu 6 august.

- Lungmetrajul "Intregalde", regizat de Radu Muntean, si scurtmetrajul "When Night Meets Dawn", regizat de Andreea Cristina Bortun, se numara printre productiile cinematografice selectate in acest an in Quinzaine des Realisateurs, o sectiune paralela a Festivalului de Film la Cannes, au anuntat marti…

- – selecție oficiala Quinzaine des Realisateurs 2021 – Filmul de scurtmetraj When Night meets Dawn, in regia Andreei Cristina Borțun, va avea premiera mondiala in luna iulie in cadrul Festivalului Internațional de Film de la Cannes in secțiunea Quinzaine des Realisateurs care va avea loc intre 7 și 17…

