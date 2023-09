Stiri pe aceeasi tema

- In general, in Romania, vremea va incepe sa se raceasca in perioada 29-30 august, cand temperaturile maxime vor scadea de la 34-38 grade Celsius la 30-32 grade Celsius. In urmatoarele zile, temperaturile vor continua sa scada, ajungand la 26-27 de grade Celsius la sfarșitul primei saptamani de prognoza…

- Meteorologii anunta cod galben de canicula, sambata, in cea mai mare parte a tarii, cu temperaturi care se vor situa intre 33 si 37 de grade. ”Pe parcursul zilei de sambata, in Banat, Crisana, Transilvania, Maramures, Oltenia, Muntenia si sud-estul Moldovei va fi canicula, disconfortul termic se va…

- Meteorologii anunta cod galben de canicula, sambata, in cea mai mare parte a tarii, cu temperaturi care se vor situa intre 33 si 37 de grade, scrie News.ro. „Pe parcursul zilei de sambata (05 august) in Banat, Crisana, Transilvania, Maramures, Oltenia, Muntenia si sud-estul Moldovei va fi canicula,…

- O noua zi calduroasa - meteorologii anunta cod galben de canicula, sambata, in cea mai mare parte a tarii, cu temperaturi care se vor situa intre 33 si 37 de grade, informeaza news.ro.”Pe parcursul zilei de sambata (05 august) in Banat, Crisana, Transilvania, Maramures, Oltenia, Muntenia si sud-estul…

- Codul Galben de Canicula și disconfort termic va fi prezent și in prima parte a zilei de sambata, in majoritatea regiunilor din țara, conform harții ANM. Temperaturile se vor situa intre 33 și 37 de grade. „Pe parcursul zilei de sambata (05 august) in Banat, Crișana, Transilvania, Maramureș,…

- Meteorologii anunta cod galben de canicula si pentru sambata, in cea mai mare parte a tarii, cu temperaturi care se vor situa intre 33 si 37 de grade. ”Pe parcursul zilei de sambata (05 august) in Banat, Crisana, Transilvania, Maramures, Oltenia, Muntenia si sud-estul Moldovei va fi canicula, disconfortul…

- Avertizare Cod Galben de canicula in Alba și alte județe din țara, sambata. Temperaturi maxime intre 33 și 37 de grade Meteorologii au emis vineri o noua avertizare Cod Galben – val de caldura, canicula și disconfort termic ridicat, valabila in Alba și alte județe din țara sambata, 5 august. Potrivit…

- Un nou val de canicula vine peste Romania! Elena Mateescu, directorul ANM, a anunțat care vor fi cele mai fierbinți zile. „Continua vremea extremelor meteorologice și in țara noastra. Maine, miercuri, in special in partea de sud și sud-est a țarii, vorbim de o vreme caniculara. Temperaturile se apropie…