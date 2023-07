Caniculă, dar şi vijelii în România. Prognoza meteo ANM pentru 5 iulie Astazi, 5 iulie, vremea va fi la extreme. In sud, canicula și disconfortul termic vor fi la cote maxime, in timp ce in nord vor fi averse torențiale, vijelii și grindina. Cum va fi vremea in Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei In aceste regiune, vremea va fi caniculara și cu disconfort termic ridicat in orele dupa-amiezii cand indicele temperatura-umezeala, va atinge și local va depași ușor pragul critic de 80 de unitați. In aceste condiții, este recomandat sa se evite expunerea prelungita la soare, sa se consume multe lichide și sa se protejeze pielea cu creme solare. Cerul va fi variabil, cu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

