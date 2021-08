Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile din acesta vara continua sa doboare record dupa record. Luna iulie a acestui an a intrat in top 3 cele mai calduroase din 1961 și pana in prezent, spun meteorologii. Mai mult, au fost intregistrate recorduri și pentru cele mai calduroase dimineți in ultimele zile.

- Valul torid de canicula se intețește! Daca pana acum ne-am plans de ploile abundente prezente in țara noastra, ei bine, vara s-a instalat in adevaratul sens al cuvantului și ne surprinde cu temperaturi extreme. In urmatoarele zile, romanii se vor confrunta cu peste 47 de grade Celsius. Pana cand mai…

- Mare parte din tara se afla sub avertizare de cod galben de canicula , iar Mihai Hustiu, meteorologul de serviciu al ANM, spune ca valul de caldura se va prelungi pana luni, 2 august. Cele mai calde zile vor fi in weekend, cand asteptam spre 39 de grade Celius in Bucuresti, spune Mihai Hustiu, pentru…

- Valul de caldura se va intensifica și se va extinde in cea mai mare parte a țarii. Cinci județe din vestul țarii sunt vizate de o alerta Cod portocaliu de canicula marți și miercuri. Codul portocaliu vizeaza județele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin, unde disconfortul termic va fi accentuat…

- Cum va fi vremea in perioada 5-8 iulie 2021. Valul de CANICULA se apropie de Romania, temperaturile vor urca pana la 38 de grade Cum va fi vremea in perioada 5-8 iulie 2021. Prognoza METEO: Valul de CANICULA se apropie de Romania, temperaturile vor urca pana la 38 de grade Vreme din ce in ce mai calda…

- Canicula din Canada aduce temperaturi record. In Lytton s-a inregistrat un nou record pentru a treia zi consecutiv: 49,5 grade Celsius. Saptamana a inceput cu 47.9 grade Celsius, dar fiecare zi de pana acum a adus record dupa record in orașul din Canada. Valul de caldura este cu atat mai greu de suportat…

- Canicula afecteaza in special provinciile centrale și sudice. In provinciile Basra, Qadisiyah si Muthanna, din sud, temperatura maxima a urcat chiar la 51 de grade Celsius, potrivit unui comunicat al organizatiei.In capitala Bagdad si in provinciile Salahudin, Anbar, Karbala, Najaf, Maysan si Dhi Qar,…

- Valul de canicula a ajuns si in Rusia, iar la Moscova mercurul din termometre a urcat pana la 35 de grade Celsius. De obicei, in aceasta perioada a anului, temperatura medie din capitala rusa este de 22 de grade. Soarele a dogorit cu si mai multa putere in alte orase din Rusia, cum ar fi Sankt Petersburg…