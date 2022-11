Cânepa, sora cea bună a canabisului Specialiștii spun ca are o gramada de proprietați și aduce o mulțime de beneficii. Ca sa nu zicem direct, pe romanește, ca poate fi, dincolo de toate, aducatoare și de bani buni la buget. Fie el al Statului, al asociațiilor agricole, al particularilor, al oricui se apuca s-o cultive. Insa, asta ipotetic. Caci, practic, din cauza ca nu mai sunt plantații, ca pe vremuri, nimic din cele inșirate nu poate sa se materializeze. Vorbim despre canepa. Sora buna a canabisului, plantata la noi vreo doua mii de ani. Și care, deși se vadește a fi o adevarata mina de aur in multe privințe și-n multe sectoare,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

