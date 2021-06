Cândva Blondy, astăzi REGINELE IMOBILIARELOR! Soțul Rus construiește 4500 apartamente, iar al Andreei Bănică a trecut de 100 apartamente /Exclusiv Candva Blondy, astazi reginele imobiliarelor! Soții Andreei Banica și al Cristinei Rus, cele mai cunoscute blonde din muzica anilor 2000, conduc afaceri imobiliare de zeci de milioane de euro. Au fost cele mai bine platite vedete feminine din muzica acelor ani, iar astazi sunt printre cele mai bogate vedete de la noi. Soții lor sunt printre cei mai mari dezvoltatori imobiliari locali. Soțul Andreei Banica (42 ani) , fostul impresar muzical Lucian Mitrea construiește un cartier in Comuna Pantelimon, din care a finalizat trei blocuri (circa 100 de apartamente vandute) și alte trei blocuri sunt in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

