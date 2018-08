Mihail Neamțu a spus la B1 TV ca vor fi mai multe candidaturi din partea dreptei politice la alegerile locale pentru Primaria Municipiului București.

A fost menționat Ciprian Ciucu, de la PNL, dar și fostul ministru al Sanatații Vlad Voiculescu.

In același timp, Mihail Neamțu a afirmat ca și Nicușor Dan va candida la alegerile locale pentru Primaria Muncipiului București. Așa s-ar explica revenirea sa in atenția publica dupa excluderea din USR. ”Mi-a confirmat in Piața” a spus Mihai Neamțu, la B1 TV, in emisiunea ”Newsweek”.