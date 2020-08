Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul local din partea PNL Campia Turzii, Ioan Varodi, a fost declarat incompatibil de catre Agenția Naționala de Integritate, in urma unei evaluari care a vizat funcția de consilier local și... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Viceprimarul comunei Dudeștii Vechi, Adrian Budur, a fost declarat incompatibil de inspectorii de integritate. El a cumulat funcția publica cu una prin care și-a rotunjit veniturile cu peste 130 de mii de lei, din cultivarea cerealelor și din arenda. Inspectorii de integritate indica faptul ca Budur…

- Consilierii locali PSD si PNL din Roman au votat cot la cot o hotarare privind mentinerea in functie a primarului municipiului, Lucian Ovidiu Micu (PNL), sfidand astfel o decizie a Inaltei Curti de Casatie si Justitie care a stabilit ca acesta este incompatibil. Micu a fost declarat incompatibil de…

- Consilier local din Somcuta Mare declarat incompatibil. Situatia nu mai poate fi schimbata deoarece Inalta Curte de Casatie si Justitie a dat verdictul. Este vorba despre consilierul local Teodor Balmos (PMP). Sentinta data in 11 iunie 2020 de Inalta Curte este definitiva. Consilierul local a fost…

- Un consilier local din comuca Oteleni a fost pus pe lista neagra de catre Agentia Nationala de Integritate. "Agentia Nationala de Integritate a sesizat Parchetul de pe langa Judecatoria Pascani, Judetul Iasi, cu privire la posibila incalcare de catre IFTIME ALIDA – ELENA, Director al Scolii Gimnaziale…

- PERDANT… Primarul „Za Best” din Murgeni, Ioan Buta, a pierdut definitiv procesul cu Agenția Naționala de Integritate (ANI)! Ieri, pe 28 mai, s-a dat sentința la Inalta Curte de Casație și Justiție, unde ANI a inaintat recurs. „Admite recursul formulat de Agenția Naționala de Integritate impotriva Sentinței…

- ​30 Mai 2020 – Ziua Aniversara a Directiei Generale Anticoruptie (D.G.A.), coincide in mod fericit in acest an cu implinirea a 15 ani de activitate. Direcția Generala Anticorupție este o structura tanara a Ministerului Afacerilor Interne (infiintata in anul 2005 prin Legea nr. 161/2005, privind stabilirea…

- El a fost condamnat in data de 5.11.2019 la o pedeapsa de 3 ani și 4 luni de inchisoare, in regim de detenție „Respinge, ca inadmisibila, cererea de recurs in casatie formulata de recurentul inculpat Kedves Emeric impotriva deciziei penale nr. 484/A din 05 noiembrie 2019, pronunțate de Curtea de Apel…