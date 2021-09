Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul de centru-stanga la functia de cancelar al Germaniei Olaf Scholz mizeaza pe o coalitie cu Verzii, de orientare de stanga, pentru formarea unui guvern, dar sondajele sugereaza ca va avea nevoie de sprijinul unui al treilea partid pentru a obtine o majoritate stabila in parlament, transmite…

- Candidatul social-democrat la functia de cancelar in perspectiva alegerilor parlamentare din Germania, Olaf Scholz, a anuntat ca este pregatit sa conduca guvernul intr-o coalitie cu Verzii, transmite duminica DPA. Scholz a spus ca niciodata nu a existat ''niciun dubiu'' legat de partidul…

- Cancelarul german Angela Merkel a lansat marti, cu patru saptamani inainte de alegerile federale, un rar atac la adresa candidatului social-democrat la succesiunea sa, Olaf Scholz, transmit dpa si Reuters. Merkel si-a adaugat vocea la ceea ce a devenit o linie comuna de argumentatie impotriva…

- Presedintele Siriei, Bashar Al-Assad, a decretat marti formarea unui nou guvern condus de premierul Hussein Arnous, a anuntat pe Twitter presedintia de la Damasc, informeaza Reuters si AFP. Anuntul vine dupa ce la 17 iulie Al-Assad a depus juramantul pentru al patrulea mandat prezidential,…

- Claude Joseph a asigurat conducerea țarii cu sprijinul Armatei dupa asasinarea președintelui Jovenel Moise. El a anunțat, intr-un interviu pentru ziarul Washington Post ca se retrage, la capatul unei scurte lupte pentru putere cu Ariel Henry, care fusese numit in funcția de premier cu doua zile inainte…

- Presedintele parlamentului Suediei (Riksdagen), Andreas Norlen, a anuntat marti ca i-a acordat liderului Partidului Moderat, Ulf Kristersson, un termen de trei zile pentru a vedea daca poate strange suficient sprijin pentru formarea unui guvern care sa obtina votul legislativului, transmite Reuters.…

- Guvernul premierului suedez social-democrat Stefan Lofven este amenintat de un vot de neincredere in Parlament, luni, care lanseaza in mod neasteptat scenariul unor alegeri inainte de termenul prevazut in prezent, in septembrie 2022, relateaza AFP si Reuters. Partidul de Stanga, care a sustinut…