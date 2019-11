Stiri pe aceeasi tema

- Ninel Peia, candidatul la alegerile prezidențiale, susținut de Partidul Neamul Romanesc și care a fost dat disparut, a fost gasit de polițiști. Acesta a fost gasit la Manastirea Putna, unde s-ar fi retras pentru a se ruga. Știre in curs de actualizare. Citește Candidatul la alegerile prezidențiale,…

- Candidatul la prezidențiale Ninel Peia a fost gasit vineri de polițiști la Manastirea Putna, județul Suceava. La momentul transmiterii acestei știri, el discuta cu polițiștii, care au deschis o ancheta dupa ce a fost dat disparut.„Barbatul semnalat disparut de catre Serviciul de Protecție…

