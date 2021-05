Candidații pentru posturile de directori ai Caselor de Sănătate au fost praf! Doar cinci au trecut Concursul pentru ocuparea posturilor de directori ai Caselor Județene de Sanatate a dezvaluit o situație foarte interesanta. Atunci cand angajarile la stat se fac corect, foarte puțini candidați reușesc sa scoata note de trecere. Doar cinci candidați au reușit sa promoveze proba scrisa care a avut loc pe 6 mai. In total, 54 de persoane au avut dosarele admise pentru a participa la concurs, dar 21 nu s-au prezentat la examen. Directori buni vs. directori slabi Cele mai mari punctaje de la prima proba le-au avut directorii in funcție de la Maramureș (93,30) și Iași (80,70), Carmen Eleonora… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

