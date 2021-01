Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, vorbește in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX despre cazurile de coronavirus și masurile restrictive, dupa ce Bucureștiul a depașit miercuri 1.500 de cazuri noi. Bucureștiul, cu cele aproape 40.000 de cazuri de coronavirus, este cel mai afectat de pandemie și are…

- Prefectura București a anunțat, luni, masurile in vigoare odata cu prelungirea restricțiilor pentru Capitala,. Masurile au fost prelungite deoarece numarul cazurilor este in continuare ridicat, iar rata de infecție a ajuns la 3,91 la mia de locuitori.Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii…

- Restricțiile din Capitala raman in vigoare insa doua saptamani, pana in 16 noiembrie, au stabilit, luni dimineața, reprezentanții Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgența (CMBSU). Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, a declarat, luni dimineața, dupa ședința CMBSU ca toate restricțiile…

- Traian Berbeceanu, prefectul Capitalei, și Nicușor Dan, primarul general, au anunțat, la finalul ședinței Comitetului de Urgența ca restricțiile instituite deja in București vor fi in vigoare și in urmatoarele doua saptamani. Din cauza menținerii la peste 3 la mie a ratei de infectare in Capitala, școlile…

- Ludovic Orban: La nivel national nu sunt necesare alte restrictii Foto: gov.ro Autoritatile evalueaza masurile luate pâna acum pentru limitarea îmbolnavirilor cu noul coronavirus si vor veni cu noi decizii daca situatia se schimba. Premierul Ludovic Orban a declarat ca, deocamdata,…

- Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, a anuntat ca luni va avea loc sedinta Comitetului Municipal pentru Situatii de Urgenta (CMSU) si nu se au in vedere masuri de relaxare, avand in vedere cresterea numarului de cazuri de infectare din Bucuresti. Berbeceanu a precizat, insa, ca nu vor fi impuse noi…

- Inspectorul Scolar al Capitalei, Ionel Puscas, a postat pe Facebook ca in sedinta Comitetului pentru Situatii de Urgenta de luni va fi aprobata prelungirea predarii cursurilor in sistem online. „Cu privire la intrebarile despre modul in care o sa ne desfasuram activitatea luni si in zilele urmatoare……

- Noul prefect al Capitalei, Traian Berbeceanu, susține ca sunt posibile noi masuri, in funcție de evoluția cazurilor de coronavirus, insa o carantina va fi ultima varianta luata in calcul. PSD a pierdut majoritatea in Senat și nu poate schimba data alegerilor parlamentare ”In funcție de evoluția…