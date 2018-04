Când vor fi primite voucherele pentru biciclete. Anunțul făcut de Gabriela Firea Voucherele pentru biciclete urmeaza a fi primite pana la finalul acestei luni de catre cei care s-au inscris in programul “Bicicliști in București”. “Voucherele sunt acum la tipar, dureaza 10 zile tiparirea. Pana la sfarșitul acestei luni vor fi tiparite și vor fi transmise catre cei care au fost declarați caștigatorii acestor vouchere de 500 de lei. Daca titularul voucherului nu este gasit acasa, la adresa pe care a comunicat-o pe e-mail catre primarie, dupa 3 vizite succesive ale curierului, poate fi ridicat voucherul de la sediile noastre de Relații cu Publicul . Nu va ramane nimeni fara… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

