Automobilele autonome ar putea aparea pe piața spre vanzare dupa anul 2025, este prognoza directorului general al Volkswagen AG. Conform Reuters, directorul grupului este de parere ca apariția mașinilor autonome este destul de apropae in contextul in care inteligența artificiala avanseaza destul de rapid. „Ne putem astepta ca in curand sisteme sa fie capabile sa gestioneze chiar si cele mai complexe situatii create de condusul autonom”, a declarat Herbert Diess pentru saptamanalul german WirtschaftsWoche, conform Agerpres. Directorului general al Volkswagen a povestit experiența unei calatorii…