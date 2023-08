Prima garnitura de metrou livrata de brazilienii de la Alstom pentru Magistrala 5 va ajunge in Romania in trimestrul IV din 2023. Ultima garnitura, din cele 13 antamate, este programata sa ajuna in țara in semestrul 1 din 2024. Modelul ales este din gama celor care circula la metroul din Paris, Londra sau New York. Veste buna pentru calatorii care circula cu metroul pe Magistrala 5! Brazilienii de la Alstom vor livra prima garnitura de metrou in ultima parte a acestui an, iar calatorii vor putea efectiv sa circule cu el incepand cu primul semestru din 2024. Contractul pentru achiziție a 13 garnituri,…