- Directorul pentru informatiile nationale ale SUA, Dan Coats, a apreciat joi ca denuclearizarea in Coreea de Nord este posibila tehnic in interval de un an, dar precizat ca o astfel de evolutie este improbabila.

- Donald Trump a scazut presiunea asupra Coreei de Nord, precizand ca nu exista un termen limita pentru dezarmarea nucleara, scrie The Guardian. Presedintele SUA a declarat ca discutiile cu Coreea de Nord...

- Trump a ținut o conferința de presa in care spune ca liderul Kim Jong Un a fost de acord, verbal, sa distruga ”o instalație majora de testare a motoarelor de racheta” și s-a angajat ferm pentru denuclearizare.

- ​Președintele SUA Donald Trump și cel nord-coreean Kim Jong-un au semnnat, la summitul din Singapore, un document prin care, in termeni vagi, primul se angajeaza sa ofere garanții de securitate Phenianului, iar al doilea iși reafirma angajamentul pentru denuclearizarea peninsulei coreene. Sondaj HotNews.ro:…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un nu a oferit un raspuns atunci cand a fost intrebat, in cadrul summitului cu președintele Donald Trump, daca Phenianul va renunța la dezvoltarea armelor nucleare, relateaza site-ul postului CNN preluat de Mediafax.Cu toate acestea, liderul de la Casa Alba a…

- Liderii de la Seul si Phenian au cazut de acord sa colaboreze pentru a realiza denuclearizarea "completa" a Peninsulei Coreea, potrivit unei declaratii comune emise in urma summit-ului inter-coreean, scrie Ziare.com.

- Asteptarile SUA si ale Coreei de Nord privind denuclearizarea, in perspectiva summit-ului dintre presedintii Donald Trump si Kim Jong-un, par sa fie fundamental diferite, dupa ce in acelasi document in care anunta oprirea testelor nucleare, liderul de la Phenian spunea ca arsenalul nuclear va fi…

- Ce inseamna, de fapt, suspendarea testelor nucleare de Coreea de Nord. Coreea de Nord renunta la testele nucleare si cu rachete , potrivit agentiei de presa de stat, care transmite si ca liderul de la Phenian, Kim Jong-un vrea sa inchida si situl nuclear Punggye-ri. Potrivit agentiei de stat nord-coreene…