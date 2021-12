Stiri pe aceeasi tema

- ”Veniturile din sectorul telecom au inregistrat o usoara scadere (-1%) in prima jumatate a anului 2021, totalizand 8,4 miliarde de lei (1,7 miliarde de euro). Telefonia mobila a generat 36% din totalul veniturilor, internetul fix si mobil 33%, retransmisia programelor TV 14%, telefonia fixa 9%, iar…

- Antibiotice a castigat licitatia organizata de autoritatile din Regatul Unit al Marii Britanii pentru 5 medicamente antiinfectioase injectabile destinate spitalelor folosite inclusiv in tratamentul suprainfectiilor bacteriene asociate Covid 19.Compania Antibiotice Iasi a castigat licitatia organizata…

- ​Doar doi operatori de comunicații au depus oferte în cadrul mini-licitației 5G din acest an, din care statul spera sa obțina 72,5 milioane de euro, ambele oferte fiind declarate calificate și câștigatoare, a anunțat joi Arbitrul telecom (ANCOM). Autoritatea nu a comunicat numele operatorilor,…

- Codul comunicatiilor se afla in prezent la Camera Deputatilor, urmand sa ajunga in Senat, iar, daca acesta va trece in decembrie, in 4-5 luni, maximum, va fi organizata licitatia 5G, care va deschide mai mult transferul de date si va ajuta si la scoala online, a declarat, miercuri, presedintele Autoritatii…

- Autoritatea pentru Concurența și Piețe a declarat ca amenda in valoare totala de 50,5 milioane de lire sterline (69,5 milioane de dolari, 60 de milioane de euro) a fost impusa pentru „refuzul conștient de a raporta toate informațiile solicitate” privind achiziția anul trecut.„Am avertizat Facebook ca…

- “Astazi, 11 octombrie 2021, ANCOM lanseaza procedura de selectie competitiva pentru alocarea a 195 de MHz disponibili in benzile de 800 MHz, 2600 MHz si 3400 – 3800 MHz pentru furnizarea de servicii de comunicatii mobile. Autoritatea a publicat anuntul oficial privind punerea in vanzare a caietului…

- ​Autoritatea de reglementare în comunicații a anunțat luni lansarea procedurii de selecție competitiva pentru alocarea a 195 de MHz disponibili în benzile de 800 MHz, 2600 MHz si 3400 – 3800 MHz pentru furnizarea de servicii de comunicatii mobile. Este vorba de mini-licitația 5G programata…

- Guvernul ar fi trebuit sa adopte vineri o Hotarâre prinvind prețurile de pornire în mini licitația 5G care urma sa se desfașoare în acest an, în care statul ar putea atrage 72,5 milioane de euro, dar tragedia de la Constanța în care mai mulți pacienți și-au pierdut viața…