Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Pyongyang a lansat miercuri o noua racheta balistica, de data aceasta cu raza intermediara de acțiune, survoland Japonia, Statele Unite și Coreea de Sud au reacționat imediat. Ambii parteneri strategici au lansat patru rachete sol-sol. Potrivit Statului Major sud-coreean, armatele sud-coreeana…

- Lansarea versiunilor multilingve ale filmului documentar Dezvoltarea Chinei in ultimii 10 ani realizat de China Media Group (CMG) a avut loc vineri la Beijing. La ceremonie au fost prezenți președintele și editorul-șef al CMG, Shen Haixiong, vicepreședintele CMG, Wang Xiaozhen, purtatorul de cuvant…

- Pasionații de curse de mașini au un motiv in plus pentru a urmari aceste competiții și pentru a se bucura de modelele ce ”defileaza” in viraje: Skoda a dezvaluit publicului un nou concept de mașini de curse cu 0 emisii – Skoda Vision GT. Articolul Skoda a lansat un nou concept pentru o mașina de curse…

- Un BMW a fost aruncat in sant de un Volkswagen, pe un drum judetean. Soferul BMW-ului nu a avut nicio vina. Cel al VW-ului nu avea permis, dar era „facut". Lucrator la un abator din Germania, Cristi Daraba s-a intors la Plugari cu ocazia sarbatorilor de iarna. Nu avea permis, dar si-a cumparat totusi…

- A demarat proiectul „DIGIX – Competențe digitale avansate pentru Industria 4.0” (cod SMIS 142634), care este in implementare in perioada 19.09.2022-31.12.2023. Confederatia patronala UGIR – Uniunea Generala a Industriasilor din Romania este interesata sa ofere sprijin intreprinderilor pentru a fi in…

- Renumitul artist din China Han Meilin a lansat miercuri audiobookul „Eseurile lui Han Meilin despre arta”. Cartea este o producție speciala a China Media Group (CMG). La ceremonia de lansare au participat președintele general al CMG Shen Haixiong și celebrul artist Han Meilin. Audiobookul are 20 de…

- Organizația Femeilor Antreprenor din UGIR, OFA UGIR, a dat startul ediției cu numarul doi a primei competiții de pitching din Romania, adresate femeilor antreprenor. In acest an competiția va sprijini femeile antreprenor care doresc sa obțina finanțare in cadrul programului Start-up Nation 2022. Daca…

- Modulul, denumit Wentian, a fost propulsat duminica, de pe insula Hainan, de o racheta Longue Marche 5B. Are 20 tone, 18 metri lungime, diametru de 4,2 metri și nu are astronaut la bord. El urmeaza sa se conecteze la primul modul al stației, Tianhe, aflat deja in orbita din aprilie 2021, cu echipaj…