Cel mai mare parc fotovoltaic din Europa va fi construit in județul Arad, in zona localitaților Pilu – Graniceri, in urma unei investiții de aproximativ 800 de milioane de euro, dupa cum au anuntat reprezentantii investitorului si ai dezvoltatorului. Lucrarile de construcție vor incepe in vara anului 2023 și ar urma sa fie finalizate in decembrie 2024. Pe langa acest proiect de 1.044 de MW, vor mai fi construite alte doua parcuri fotovoltaice tot in județul Arad, cu o capacitate de circa 800 MW. Autoritatile judetene, alaturi de reprezentantii investitorului si ai dezvoltatorului, au prezentat,…