Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu putin timp, Liviu Varciu a anuntat, starnind admiratia fanilor, ca este pregatit sa devina tatic pentru a treia oara si ca "munceste" la marirea familiei pe care o are cu frumoasa Anda Calin. Spynews.ro a aflat, in exclusivitate, ca incercarile celor doi au dat roade! Anda Calin e insarcinata,…

- Femeile din Japonia bat toate recordurile in materie de frumusețe. Majoritatea niponelor arata cu zeci de ani mai tinere decat o arata varsta din buletin. Unele dintre ele arata atat de bine, incat nu poți sa iți dai seama care e mama și care e fiica. Daca veți crede ca este vorba doar despre gene,...…

- Adevarul despre coronavirus ar fi fost dat in vileag sateliți meteo aflați deasupra orașului chinez Wuhan. Imaginea surprinsa ar susține teoria mușamalizarii situației, numarul deceselor fiind mult mai mare decat cel declarat oficial.

- Greta Thunberg, desemnata Persoana Anului 2019 de revista Time, va deveni subiectul unui film documentar produs de platforma de streaming Hulu și va avea premiera in 2020. Documentarul este produs de Cecilia Nessen și Frederik Heinig prin B-Reel Films și regizat de Nathan Grossman. Regizat de cineastul…