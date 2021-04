Când va avea sectorul HoReCa liber la înscrieri pentru ajutoare Ministerul Economiei a anunțat ca va scoate in dezbatere publica proiectul de procedura de implementare a schemei de ajutoare de stat pentru HoReCa, urmand ca viitorii beneficiari sa se poata inscrie dupa data de 1 iunie 2021. Secretarii de Stat Valentina Saygo și Paul Ene s-au intalnit cu reprezentanții unor asociații profesionale și organizații patronale din turism pentru a discuta forma procedurii de implementare a schemei de ajutor de stat destinata HoReCa. La consultari au participat și președintele Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania (CECCAR), Aurel Andrei,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

